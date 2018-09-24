2018-09-24T09:35:05+03:00
Происшествия

Жителя Омской области осудили за вырубку леса

Он незаконно вырубил 22 березы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Судимостью и немалым штрафом обернулось для сибиряка желание заработать денег на вырубке леса. В апреле 2018 года житель Полтавского района заявил, что у него есть документы на вырубку леса и проник на территорию лесничества. После этого он вместе с работниками вырубил 22 дерева березы для личных целей.

Как только выяснилось, что документов у мужчины не было, лесничество обратилось в полицию. На сельчанина завели уголовное дело за незаконную вырубку древесины.

Суд Полтавского района признал его виновным. Омич причинил ущерб лесничеству на сумму 81 тыс. рублей, и главное управление лесного хозяйства Омской области подало иск о взыскании данной суммы с нарушителя.

Как рассказали в областной прокуратуре, суд удовлетворил иск, а также приговорил черного лесоруба к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

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