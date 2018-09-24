2018-09-24T11:20:06+03:00
Общество

Омичка отсудила 118 тысяч у аптеки за падение у крыльца

Деньги ей выплатят по суду
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В декабре 2017 года омичка, выходя из одной из крупных сетевых аптек на улице Заозерная, поскользнулась. На неочищенной лестнице крыльца она упала. Женщина сломала руку, поэтому решила обратиться в суд.

Индивидуальному предпринимателю, который арендует помещение, теперь придется заплатить омичке 118 тыс. рублей за компенсацию морального вреда, утраченного заработка, а также судебные издержки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратура.

Такое решение было вынесено, потому что удалось доказать: владельцы аптеки своевременно не очищали снег и наледь с крыльца, где женщина неудачно поскользнулась.

Индивидуальный предприниматель пытался оспорить решение суда, но областной суд оставил вердикт районного суда без изменений, таким образом, оно вступило в законную силу.

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