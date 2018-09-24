Как "работают" коронарные стенты?

24 Сент. 08:08 2018-09-24T08:08:47+03:00

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Технологически процесс стентирования выглядит следующим образом: под местной анестезией в пораженный участок коронарной артерии устанавливается сетчатая металлоконструкция, расширяющая просвет поражённого сосуда. В подавляющем большинстве случаев пациентам устанавливают коронарные стенты с лекарственным покрытием, что позволяет предотвратить последующее прорастание холестериновых бляшек сквозь стенки стента. Поскольку вмешательства выполняются через внутренний просвет артерий путем прокола кожи (без хирургических разрезов), полностью исключается операционная травма, а риск осложнений минимальный. Уже на следующий день после операции пациент может начать передвигаться. В течение нескольких дней (срок зависит от вида лечения) за пациентом осуществляют наблюдение высококвалифицированные врачи, затем он может быть направлен домой.

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