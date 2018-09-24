2018-09-24T08:08:47+03:00
Общество

Как "работают" коронарные стенты?

Поделиться:
Изменить размер текста:

Технологически процесс стентирования выглядит следующим образом: под местной анестезией в пораженный участок коронарной артерии устанавливается сетчатая металлоконструкция, расширяющая просвет поражённого сосуда. В подавляющем большинстве случаев пациентам устанавливают коронарные стенты с лекарственным покрытием, что позволяет предотвратить последующее прорастание холестериновых бляшек сквозь стенки стента. Поскольку вмешательства выполняются через внутренний просвет артерий путем прокола кожи (без хирургических разрезов), полностью исключается операционная травма, а риск осложнений минимальный. Уже на следующий день после операции пациент может начать передвигаться. В течение нескольких дней (срок зависит от вида лечения) за пациентом осуществляют наблюдение высококвалифицированные врачи, затем он может быть направлен домой.

Подробнее по теме можно прочитать здесь

Для прохождения бесплатного высокотехнологичного лечения в "Евромеде" нужно решиться на операцию и записаться на консультацию к врачу по телефону 331-400.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске