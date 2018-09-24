Спрос на смартфоны Xiaomi в салонах связи «Ростелекома» вырос в 2,5 раза

24 Сент. 07:59 2018-09-24T08:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2018 года продажи смартфонов Xiaomi в салонах связи «Ростелекома» выросли в 2,5 раза по сравнению с первым полугодием 2017 года, следует из аналитики компании «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком»).

Средний чек приобретенных смартфонов составил 12 000 рублей. Самыми популярными стали модели Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi Note 5. Среди покупателей пользуется спросом рассрочка на 6, 10 и 12 месяцев без переплаты и классические кредиты от банков-партнеров.

«В первом полугодии 2018 года в салонах «Ростелекома» каждый пятый покупатель приобрел смартфоны в кредит, включая продукцию Xiaomi. В ближайшее время мы планируем подключить новых партнеров для расширения линейки кредитных предложений», – отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

В салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 10,0 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

* * *

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (РРС) — (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») высокоэффективная высокотехнологичная розничная сеть, в которую входит 870 центров продаж и обслуживания в 79 регионах России.

Центры продаж и обслуживания «Ростелекома» — это универсальные салоны связи, где можно получить качественные цифровые услуги и больше 100 сервисов для дома и семьи. Ведется обслуживание как физических, так и юридических лиц.

На правах рекламы