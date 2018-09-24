Омичи не могут улететь в Тунис в отпуск

24 Сент. 07:58 2018-09-24T07:58:26+03:00

На сайте авиаперевозчика перечислены несколько рейсов, среди которых два омских, их вылет задерживается или переносится. Фото: Андрей КУТУЗОВ

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С серьезными неприятностями столкнулись омичи, собиравшиеся отдохнуть в Тунисе. Сегодня в 2.10 ночи из омского аэропорта в эту страну должен был вылететь рейс авиакомпании Азур эйр.

Приземление самолета было запланировано в аэропорту Энфида. Однако из-за сильных ливней и наводнений на северо-востоке Туниса аэропорт прилета был изменен на Монастир, а вылет рейса задержали уже на 8 часов. Все это время омичам остается лишь ждать.

На сайте авиаперевозчика перечислены несколько рейсов, среди которых два омских, их вылет задерживается или переносится. Прибытие рейса из Туниса в Омск также откладывается на неопределенное время. Поездка в отпуск для сибиряков обернулась проблемой.