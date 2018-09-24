Будьте внимательны, приобретая саженцы!

24 Сент. 07:54 2018-09-24T07:54:00+03:00

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На прошлой неделе сотрудники ведомства на выездах из Омска по Тюкалинскому, Русско-Полянскому и Кормиловскому трактам сняли с реализации более 400 штук саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, которыми торговали на остановках общественного транспорта. Документов, подтверждающих соответствие посадочного материала требованиям государственным стандартам на сортовые и посевные качества, у продавцов не было, поэтому их привлекли административной ответственности. С начала этого года ведомством установлено 219 фактов реализация посадочного материала без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

Управление Россельхознадзора по Омской области предупреждает: покупайте саженцы только у проверенных продавцов. Посадочный материал должен быть районированным, приспособленным к почвенно-климатическим условиям нашей зоны, иначе он просто погибнет в суровую зиму.