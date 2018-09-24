2018-09-24T07:51:15+03:00
Общество

Омские энергетики повышают надежность электросетевого комплекса региона

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Омскэнерго» завершают подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду.
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Энергетики выполняют комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электрооборудования, а значит, обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения жителей Омской области.

С начала года специалисты «Омскэнерго» смонтировали более 90 километров самонесущего изолированного провода. По сравнению с обычным алюминиевым проводом, он имеет большую механическую прочность, стойкость к атмосферным осадкам, колебаниям температур и гололедным отложениям, а также препятствуют самовольному подключению к воздушным линиям электропередачи и хищению электроэнергии. Всего в 2018 году энергетики смонтируют порядка 150 километров самонесущего изолированного провода.

Уже завершены работы по подготовке электрооборудования в грозоопасный период: более 80 км грозозащитного троса заменили специалисты «Омскэнерго» в Омске и районах области.

В Омском, Тарском, Оконешниковском, Нижнеомском, Черлакском, Таврическом, Калачинском, Полтавском, Екатерининском, Знаменском, Муромцевском, Усть-Ишимском районах ведется активная работа по установке на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ реклоузеров – специальных устройств для автоматического отключения и повторной подачи электроэнергии, которые позволяют оперативно выявлять и отключать поврежденный отрезок сети и автоматически включать энергоснабжение по резервной линии. Всего в 2018 году будет смонтировано 39 реклоузеров. Это позволит значительно сократить время отключения электроэнергии в нештатной ситуации.

Почти на 70 процентов выполнены работы расчистке и расширению охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи на территории Омской области. Это одно из важных направлений программы повышения надежности филиала «Омскэнерго», поскольку падение деревьев, «перекрытие» линий электропередачи обломанными ветками, а также низовые пожары могут нарушить надежность работы электросетевого комплекса региона. В этом году, чтобы минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций, специалисты выполняют расчистку древесно-кустарниковой растительности на территории почти 950 га, расширяют более 660 га просек.

Мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса включены в ремонтную и инвестиционную программу 2018 года и выполняются по графику. В этом году комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электрооборудования, включает замену «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП), замену изоляторов на воздушных линиях электропередачи, монтаж грозозащитного троса, установку реклоузеров, расчистку и расширение просек.

Специалисты МРСК Сибири примут участие в форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 3 по 6 октября 2018 года в Москве. Там будут обсуждаться важные вопросы надежности энергоснабжения и внедрения новейших энергоэффективных технологий.

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