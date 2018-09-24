Соцсети: В Омске появился маньяк
Пост с предостережением омичкам появился в паблике «Омск ВК». Анонимный автор рассказывает, что в Чкаловском поселке объявился маньяк.
- Предупредите своих знакомых, чтобы девушки и женщины не ходили вечером одни. Встречайте по возможности, - говорится в сообщении. - Очередное нападение на женщину произошло 19 сентября. Между домами Романенко, 15б и 16а, на рельсах около 22.30 мужчина напал на женщину. Первый подобный случай был зафиксирован в начале июля, тогда представители омской полиции написали в комментариях, что это «фейк». Позже Следственный комитет по этому факту возбудил дело, подтвердив достоверность информации.
Также сейчас ищут других воpможных потерпевших от неизвестного нападавшего в этом районе.