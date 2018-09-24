2018-09-24T07:47:37+03:00
Общество

Соцсети: В Омске появился маньяк

По словам автора поста, неизвестный мужчина орудует в Чкаловске
Анна МИКУЛА
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По словам автора поста, маньяк нападает на девушек в Чкаловском поселке.По словам автора поста, маньяк нападает на девушек в Чкаловском поселке.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Пост с предостережением омичкам появился в паблике «Омск ВК». Анонимный автор рассказывает, что в Чкаловском поселке объявился маньяк.

- Предупредите своих знакомых, чтобы девушки и женщины не ходили вечером одни. Встречайте по возможности, - говорится в сообщении. - Очередное нападение на женщину произошло 19 сентября. Между домами Романенко, 15б и 16а, на рельсах около 22.30 мужчина напал на женщину. Первый подобный случай был зафиксирован в начале июля, тогда представители омской полиции написали в комментариях, что это «фейк». Позже Следственный комитет по этому факту возбудил дело, подтвердив достоверность информации.

Также сейчас ищут других воpможных потерпевших от неизвестного нападавшего в этом районе.

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