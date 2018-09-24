Билеты из Омска в Москву, Петербург и Калининград подешевели

24 Сент. 07:42 2018-09-24T07:42:09+03:00

В этом году также подешевели билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Калининград. Фото: Андрей КУТУЗОВ

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Среди 10 самых популярных авиа направлений половина подешевела, а половина подорожала. Такими данными поделился портал Туту.ру. Лидером по снижению стоимости стала Москва - перелет подешевел на 21% и средняя стоимость держится на уровне 14,5 тыс. рублей в обе стороны. В прошлом году цена была на 4 тысячи больше.

В этом году также подешевели билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Калининград. Средняя стоимость перелета в оба конца Санкт-Петербург стала 20,9 тыс. рублей, Краснодар – 22,6 тыс. рублей, Ростов-на-Дону - 22,2 тыс. рублей, в Калининград - 20,5 тыс. рублей.

В категории тех билетов, которые подорожали, лидирует Геленджик. Их стоимость по сравнению с таким же периодом 2017 году выросла на 6 тысяч рублей. Цены по направлениям Симферополь, Сочи, Анапу и Иркутск подорожали незначительно, от 10 до 17 процентов.

Что касается стоимости билетов на поезд, здесь билеты подешевели в Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск и Анапу. Подорожал проезд в Тюмень, Москву, Барнаул, Сургут и Нижневартовск.