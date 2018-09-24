Омских налоговиков оденут за 3 миллиона рублей

24 Сент. 07:22 2018-09-24T07:22:28+03:00

К Новому году у сотрудников будет новая форма

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Управление налоговой службы заказало сразу 150 комплектов одежды для своих сотрудников. По размещенной информации на портале госзакупок, к 10 декабря 2018 года должны быть сшиты 120 женских комплектов одежды и 30 мужских.

Согласно техническому заданию комплект одежды для сотрудников должен состоять из галстука, четырех видов рубашек, брюк и пиджака, а для сотрудниц из галстука, четырех видов блузок, одних брюк, юбки и пиджака. На всех комплектах должны быть нарукавные и наплечные отличительные знаки.

Комплекты предоставляются сотрудникам в безвозмездное пользование. Отметим, что 3,1 миллиона рублей – начальная цена контракта. В процессе торгов она может снизиться.