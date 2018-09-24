2018-09-24T07:08:03+03:00
Общество

«Хитрый рынок» в Омске снова перенесут

Теперь к автовокзалу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Сейчас продавцы хаотично разворачивают торговлю по улице 70 лет Октября, в районе Торгового города. Как считают жители, портит вид улицы.

Администрация города рассматривает вариант переноса "Хитрого рынка" в район автовокзала на месте Левобережного рынка. Как считают власти, это позволит более организованно разместить продавцов в разрешенном месте. Арендную плату за место по-прежнему не будут взимать. Об этом сообщает «Новый Омск», ссылаясь на директора департамента имущественных отношений городской администрации Дениса Денежкина.

Отметим, что год назад рынок уже перенесли от площадки у завода им. Баранова на место продуктовой оптовки. Однако желающих продать бывшие в употреблении вещи оказалось больше, чем свободного места, поэтому продавцы стали располагаться с товаром прямо на тротуарах вдоль дороги.

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