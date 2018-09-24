В Омске перевернулась «Нива», перевозившая картофель

24 Сент. 06:41 2018-09-24T06:47:02+03:00

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ДТП произошло вчера, 23 сентября, на улице Диспетчерской в Кировском округе. Не справился с управлением автомобиля омский дачник на «Ниве». Машину занесло, и она перевернулась на крышу.

От удара багажник авто раскрылся и оттуда выпала вся собранная водителем картошка. Овощи засыпали всю проезжую часть. Машина получила серьезные повреждения - у нее смята верхняя часть. Переворачивать «Ниву» помогли люди, оказавшиеся на месте происшествия.

Снимки с места аварии выложили в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, рядом с перевернутой «Нивой» стоял еще один автомобиль. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.