В Омске перевернулась «Нива», перевозившая картофель
ДТП произошло вчера, 23 сентября, на улице Диспетчерской в Кировском округе. Не справился с управлением автомобиля омский дачник на «Ниве». Машину занесло, и она перевернулась на крышу.
От удара багажник авто раскрылся и оттуда выпала вся собранная водителем картошка. Овощи засыпали всю проезжую часть. Машина получила серьезные повреждения - у нее смята верхняя часть. Переворачивать «Ниву» помогли люди, оказавшиеся на месте происшествия.
Снимки с места аварии выложили в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, рядом с перевернутой «Нивой» стоял еще один автомобиль. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. По счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.