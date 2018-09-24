Стала известная причина смерти семьи омского художника Королева
Ольга и Андрей умерли с разницей в один день
Супруги умерли в один день.Фото: vk.com
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При странных обстоятельствах умер художник Королев и его жена. Сначала в БСМП скончалась Ольга Королева. На следующий день без признаков жизни в своей квартире был найден и сам Андрей. У пары остался 11-летний сын.
Как стало известно "Комсомолке" от друзей художника, в заключении о смерти супруги Андрея фигурирует диагноз туберкулез легких. Точно такое же заключение эксперты сделали и после осмотра самого художника.
Отметим, что средства на похороны семьи собирали в интернете. Клич о сборе денег кинули друзья Андрея Королева в соцсетях. За сутки удалось найти порядка 70 тысяч рублей. Их похоронят 24 сентября.