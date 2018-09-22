2018-09-22T13:33:42+03:00
Общество

На следующей неделе в Омске снова будет тепло и солнечно

Воздух прогреется до +21 градуса
Анна МИКУЛА
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В Омск возвращается тепло.В Омск возвращается тепло.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После небольшого периода прохладной и пасмурной погоды в Омск снова возвращается бабье лето. В воскресенье, 23 сентября, днем будет еще +12 градусов.

Но, по прогнозам синоптиков, в нашем регионе значительно потеплеет уже в начале слеующей недели, а к середине термометры и вовсе будут показывать +21 градус.

По информации gismeteo, в понедельник днем воздух прогреется до + 14. А уже во вторник, 25 сентября, ожидается +18 градусов. 26 сентября температура поднимется до +20, а 27-го - до +21 градуса.

Осадков на следующей неделе не ожидается.

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