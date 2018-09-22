На следующей неделе в Омске снова будет тепло и солнечно
Воздух прогреется до +21 градуса
В Омск возвращается тепло.Фото: Евгения ГУСЕВА
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После небольшого периода прохладной и пасмурной погоды в Омск снова возвращается бабье лето. В воскресенье, 23 сентября, днем будет еще +12 градусов.
Но, по прогнозам синоптиков, в нашем регионе значительно потеплеет уже в начале слеующей недели, а к середине термометры и вовсе будут показывать +21 градус.
По информации gismeteo, в понедельник днем воздух прогреется до + 14. А уже во вторник, 25 сентября, ожидается +18 градусов. 26 сентября температура поднимется до +20, а 27-го - до +21 градуса.
Осадков на следующей неделе не ожидается.