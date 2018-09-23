2018-09-23T13:20:20+03:00
Общество

Омичка, подарившая дочь незнакомке из Петербурга: Я очень жалею, что отдала ребенка!

Кристина Лыскина рассказала, почему пошла на отчаянный шаг
Станислав МУХИН
Поделиться:
Ужасную сделку женщины провернули в омском аэропорту.Ужасную сделку женщины провернули в омском аэропорту.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Дикая история омички Кристины Лыскиной потрясла всю страну. Из-за нищеты и неустроенности в жизни она решила отдать свою дочь незнакомой женщине из Петербурга Ольге Петровой. В итоге сейчас обеим женщинам за торговлю людьми грозит до 10 лет тюрьмы.

Лыскина рассказала о своих эмоциях.

- Мы договорились с этой женщиной, что она поможет нам. Сперва она перевезла бы девочку, потом со временем через месяц и нас. Я жалею, что решилась на это.

На отчаянный шаг, по словам омички, толкнул конфликт с матерью.

- Моя мать постоянно твердила: "Сделай аборт, оставь дочь в роддоме". А я не хотела убивать ребенка. Она неоднократно поднимала на меня руку, пока я была беременной, - поделилась Кристина Лыскина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске