Омичка, подарившая дочь незнакомке из Петербурга: Я очень жалею, что отдала ребенка!

23 Сент. 06:28 2018-09-23T13:20:20+03:00

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Дикая история омички Кристины Лыскиной потрясла всю страну. Из-за нищеты и неустроенности в жизни она решила отдать свою дочь незнакомой женщине из Петербурга Ольге Петровой. В итоге сейчас обеим женщинам за торговлю людьми грозит до 10 лет тюрьмы.

Лыскина рассказала о своих эмоциях.

- Мы договорились с этой женщиной, что она поможет нам. Сперва она перевезла бы девочку, потом со временем через месяц и нас. Я жалею, что решилась на это.

На отчаянный шаг, по словам омички, толкнул конфликт с матерью.

- Моя мать постоянно твердила: "Сделай аборт, оставь дочь в роддоме". А я не хотела убивать ребенка. Она неоднократно поднимала на меня руку, пока я была беременной, - поделилась Кристина Лыскина.