Омичка, подарившая дочь незнакомке из Петербурга: Я очень жалею, что отдала ребенка!
Дикая история омички Кристины Лыскиной потрясла всю страну. Из-за нищеты и неустроенности в жизни она решила отдать свою дочь незнакомой женщине из Петербурга Ольге Петровой. В итоге сейчас обеим женщинам за торговлю людьми грозит до 10 лет тюрьмы.
Лыскина рассказала о своих эмоциях.
- Мы договорились с этой женщиной, что она поможет нам. Сперва она перевезла бы девочку, потом со временем через месяц и нас. Я жалею, что решилась на это.
На отчаянный шаг, по словам омички, толкнул конфликт с матерью.
- Моя мать постоянно твердила: "Сделай аборт, оставь дочь в роддоме". А я не хотела убивать ребенка. Она неоднократно поднимала на меня руку, пока я была беременной, - поделилась Кристина Лыскина.