2018-09-23T06:29:39+03:00
Общество

Омичку, подарившую дочь, и учителя из Петербурга уличили во лжи

Они придумали свою версию истории
Станислав МУХИН
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Женщины старательно пытаются избежать уголовного наказания.Женщины старательно пытаются избежать уголовного наказания.Фото: vk.com
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Историю Кристины Лыскиной из Омска теперь знает вся страна. Из-за бедности она отдала свою новорожденную дочь учителю из Петербурга Ольге Петровой. Ребенка девушка передала в омском аэропорту. Когда все вскрылось, на женщин завели уголовное дело. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Это впрочем, совсем не мешает им участовать в теле-шоу на федеральном телевидение. Накануне женщины рассказали свою версию истории в эфире программы "Мужское и женское". Петрова и Лыскина постоянно путались в деталях, но пытались донести до всех: ребенка в Петербург якобы передавали на время.

- Я дочь не отдавала. Это было временно, - заявила Кристина Лыскина. - Мы договорились сэтой женщиной, что она поможет нам. Сперва она перевезла бы девочку, потом со временем через месяц и нас.

Ольга Петрова и вовсе заявила, что прилетала в Омска отговорить Кристину отдавать своего ребенка.

Когда ведущие напомнили учителю, что вообще-то она прилетела со смесями, бутылочками и у нее на руках был поддельный документ о рождении у нее девочки, Петрова ответила:

- Бумагу я сделала на случай, если не удастся отговорить мать отдавать дочь. Тогда я думала забрать малышку себе.

Однако ведущие программы в версию женщин не поверили. И открыто заявили, что они просто пытаются всех обмануть.

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