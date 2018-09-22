В Омской области грузовик насмерть сбил женщину

22 Сент. 10:52 2018-09-22T10:52:13+03:00

В момент происшествия она пыталась перейти дорогу

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на дороге в Крутинском районе.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-4616, ехавший в направлении автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, сбил женщину, которая переходила дорогу справа налево. От полученных травм женщина 1970 года рождения скончалась на месте происшествия.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.