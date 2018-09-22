В Омской области грузовик насмерть сбил женщину
В момент происшествия она пыталась перейти дорогу
Сбитая женщина скончалась на месте происшествия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на дороге в Крутинском районе.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-4616, ехавший в направлении автодороги Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, сбил женщину, которая переходила дорогу справа налево. От полученных травм женщина 1970 года рождения скончалась на месте происшествия.
- По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД.