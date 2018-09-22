В Омской области за сутки задержали 19 пьяных водителей

22 Сент. 10:19 2018-09-22T13:37:57+03:00

Девять из них уже были лишены водительских прав

Изменить размер текста: A A

Областное управление МВД опубликвало данные о правонарушениях за прошедшие сутки. Как выяснилось, многочисленные несчастные случаи на дорогах не останавливают омских водителей от того, чтобы садиться за руль пьяными.

- На дорогах города и области произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 4 получили травмы, - сообщает пресс-служба областного УМВД. -Госавтоинспекторами составлен 621 административный материал за нарушение Правил дорожного движения, из них 19 водителей находились за рулем в состоянии опьянения. За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, за смену возбуждено 9 уголовных дел.