2018-09-22T13:37:57+03:00
Общество

В Омской области за сутки задержали 19 пьяных водителей

Девять из них уже были лишены водительских прав
Анна МИКУЛА
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В Омской области за сутки задержали 19 пьяных водителей.В Омской области за сутки задержали 19 пьяных водителей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Областное управление МВД опубликвало данные о правонарушениях за прошедшие сутки. Как выяснилось, многочисленные несчастные случаи на дорогах не останавливают омских водителей от того, чтобы садиться за руль пьяными.

- На дорогах города и области произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 4 получили травмы, - сообщает пресс-служба областного УМВД. -Госавтоинспекторами составлен 621 административный материал за нарушение Правил дорожного движения, из них 19 водителей находились за рулем в состоянии опьянения. За нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию, за смену возбуждено 9 уголовных дел.

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