Нападающий «Авангарда» Крис Верстиг пообещал прочитать болельщикам рэп

22 Сент. 09:32 2018-09-22T10:01:17+03:00

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Нападающий Крис Верстиг, с которым «Авангард» подписал контракт в начале сезона поделился своими первыми впечатлениями о России. Двукратный обладатель Кубка Стенди после НХЛ планировал играть где-нибудь в Европе, но, не сумев договориться со швейцрским клубом, решил продолжить поиски в России.

- Я мало знал про КХЛ, но мой хороший друг Роб Клинкхаммер раньше играл за казанский «Ак Барс», он мне рассказал, - заявил спортсмен в интервью «Чемпионату». - Мы с Клинкхаммером родом из одного города, дружим очень давно. Я посмотрел хайлайты, чтобы получить представление, а потом открыл карту, чтобы понять, куда мне предстоит отправиться.

Верстиг объяснил, что так и не успел побывать в Омске - после прилета в Москву его сразу отправили в Балашиху, где сейчас базируется клуб. Также хоккеист, который известен своим чувством юмора рассказал, как будет праздновать, если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина.

- Если выиграем Кубок Гагарина, я не против прочитать рэп для болельщиков в Омске, - пообещал Верстиг.