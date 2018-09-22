В Омске эвакуировали кинотеатр «Вавилон»

22 Сент. 08:14 2018-09-22T08:41:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение об эвакуации и возможном пожаре в кинотеатре «Вавилон» появилась накануне, 21 сентября, вечером в соцсетях.

- Кинотеатр «Вавилон», пожар. Оповещений о пожарной тревоге нет. Тишь да гладь. Сотрудники своими силами выводят людей из здания, - писали встревоженные люди.

Как выяснилось, ничего страшного в развлекательном заведении не случилось. Вероятно, кто-то из посетителей нажал тревожную кнопку.

- На объекте произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. - Работниками государственного пожарного надзора по факту произошедшего проводится профилактическое обследование помещений кинотеатра с привлечением организации обслуживающей автоматическую пожарную сигнализацию.