Как вылечить позвоночник? В МЦ «Сколиоз-диагностика» прошел День здоровья

21 Сент. 14:31 2018-09-21T14:31:30+03:00

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В медицинском центре «Сколиоз-диагностика» помогают справиться с болезнями опорно-двигательного аппарата как взрослым, так и детям. 17 и 19 сентября врачи «Сколиоз-диагностики» бесплатно принимали наших читателей, которые захотели попасть на прием. Наш корреспондент побывала в этом медицинском центре и посмотрела, как проходит прием.

С утра в «Сколиоз-диагностике» было многолюдно – люди шли на прием, брали с собой детей. Прием вела кандидат медицинских наук, ортопед Марина Александровна Стёпкина.

- Такие акции нужно проводить как можно чаще и для детей, и для взрослых, – говорит участница Анастасия Гречушникова. Ее на прием записала свекровь и девушка этому очень рада. - Для меня было особенно важно попасть сюда, потому что есть определенные проблемы с позвоночником. А тут такая возможность! Буду лечиться дальше. Я считаю, что чем раньше начинать работать над проблемой, тем лучше, больше шансов сохранить здоровье.

МЦ «Сколиоз-диагностика»

Еще одна посетительница Надежда Михеева записалась на акцию самой первой, едва мы ее объявили.

- У меня есть некоторые проблемы со здоровьем и я не знала куда обращаться, а тут зашла на сайт, увидела новость, отправила заявку и моментально пришел ответ, - рассказывает Надежда. - Я решила воспользоваться такой хорошей возможностью. Врач ответила на многие мои вопросы, я поняла, в чем причина и как от этого можно избавиться. Лечиться обязательно буду. У меня есть семья, маленький ребенок, нужно жить и быть здоровой.

Елена Долгачева пришла на бесплатный прием в МЦ «Сколиоз-диагностика» с ребенком.

- Я хотела получить альтернативную консультацию по состоянию здоровья моего сына, - рассказывает Елена. – В клинике, где мы наблюдаемся, огромный поток людей, мне кажется, там не уделяют должного внимания. А здесь все расписали, подтвердили то, что назначил основной врач, и дополнительно дали рекомендации. Будем лечиться!

МЦ «Сколиоз-диагностика»

Безусловно, огромное значение для людей имеет тот факт, что консультация была бесплатной, но кроме этого опыт, квалификация и вдумчивое отношение специалиста имеют для пациентов огромное значение.

- Когда приходила в свою поликлинику к неврологу или терапевту, мне говорили – у всех остеохондроз, вот вам комплекс ЛФК, делайте, - поделилась наболевшим Юлия Лизунова. – А здесь очень приятный доктор, чувствуется, что она - хороший специалист. Посмотрела меня, сказала, что делать и как лечиться дальше. Буду следовать ее рекомендациям!

Врачи МЦ «Сколиоз-диагностика» очень позитивно оценили инициативу «Комсомолки» в проведении Дней здоровья:

- Идея провести такое мероприятие достаточно интересная. Это нужно и людям, и нам, врачам, - считает кандидат медицинских наук, ортопед МЦ «Сколиоз-диагностика» Марина Александровна Стёпкина. – Очень многие думали, что в «Сколиоз-диагностике» занимаются только лечением детей, и были приятно удивлены, что мы в полной мере помогаем и взрослым. Для нас, врачей МЦ «Сколиоз-диагностика», опыт проведения «Дней здоровья» был бесценен. Мы получили столько информации от людей, сколько, пожалуй, никогда не слышали до этого. На прием пришло много людей, у которых был неудачный опыт посещения других учреждений. Они ходили по разным клиникам и врачам, не получили должного внимания к своему состоянию и разочаровались в медицине. Например, на приеме был мужчина 79 лет, которому вместо того, чтобы назначить необходимое лечение, врачи говорили: «Ну что вы хотите! Это же у вас возрастное!» Следом за ним зашел молодой парень 17 лет и слово в слово повторил эту фразу – он так же обращался к врачам и его недомогание списали на возраст. Между тем этим людям можно и нужно помочь, невзирая на возраст. Мне кажется, самое главное, что мы донесли до людей - надо заниматься своим здоровьем, а не привыкать к боли.

Два дня высококвалифицированные специалисты медицинского центра «Сколиоз-диагностика» вели бесплатный прием омичей и за это время приняли около пятидесяти человек. Каждый из пациентов получил все необходимые консультации по поводу состояния своего здоровья и необходимого лечения.

Справка

Врачи МЦ «Сколиоз-диагностика» занимаются диагностикой и лечением позвоночника и стоп уже двадцать лет. Здесь есть полноценный комплекс медицинских услуг при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы для детей и взрослых. Лечение проводится по программе, разработанной индивидуально для каждого пациента.

Адрес: г. Омск, 8-я Северная, 176

scolioz_ds@mail.ru

Тел: (3812) 27-88-35, 23-65-07, 8-913-629-31-63

Факс: (3812) 27-88-36

http://scolioz-ds.ru/

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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