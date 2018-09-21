В мэрии рассказали, на что омичи жалуются чаще всего
Чаще всего омичи жалуются в мэрию на некачественный ремонт дорог и тротуаров, озеленение и благоустройство, а также вывозом мусора. При этом количество обращений по поводу магистралей увеличилось на 1,1%, а на благоустройство наоборот немного снизились. Такими данными поделилась Администрация Омска в своем отчете.
Во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество жалоб возросло на 29%. Больше 40% от общего числа обращений поступило через интернет.
Повысилось количество жалоб на предоставление мест в детских садах, транспортное обслуживание, услуги ЖКХ.
Еще омичи стали чаще жалеть животных: количество сигналов на жестокое обращение с ними возросло в пять раз.