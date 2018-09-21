2018-09-21T14:17:53+03:00
Общество

В мэрии рассказали, на что омичи жалуются чаще всего

Главными проблемами для жителей остаются вопросы ЖКХ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чаще всего омичи жалуются в мэрию на некачественный ремонт дорог и тротуаров, озеленение и благоустройство, а также вывозом мусора. При этом количество обращений по поводу магистралей увеличилось на 1,1%, а на благоустройство наоборот немного снизились. Такими данными поделилась Администрация Омска в своем отчете.

Во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество жалоб возросло на 29%. Больше 40% от общего числа обращений поступило через интернет.

Повысилось количество жалоб на предоставление мест в детских садах, транспортное обслуживание, услуги ЖКХ.

Еще омичи стали чаще жалеть животных: количество сигналов на жестокое обращение с ними возросло в пять раз.

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