В Омске задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

21 Сент. 13:50 2018-09-21T13:50:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В один из супермаркетов Омска поступил обычный вызов о краже в магазине. На место сразу же выехали сотрудники частного охранного предприятия. Когда они зашли в торговый зал, там их уже ждал администратор магазина. Рядом с ним стоял уличенный в краже мужчина. При виде охраны воришка сразу же попытался скрыться и побежал на улицу.

Началась погоня. Вызванные сотрудники ЧОПа выбежали за ним. После недолгого забега охрана все-таки задержала беглеца и вызвала полицию.

Как оказалось позднее, у вора была веская причина, чтобы скрыться. Оказывается, это не первая его кража .Мужчина находится в федеральном розыске за многократные предыдущие кражи. Теперь ему грозит длительный срок в тюрьме.