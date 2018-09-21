2018-09-21T13:50:56+03:00
Происшествия

В Омске задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Он случайно попался на краже
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В один из супермаркетов Омска поступил обычный вызов о краже в магазине. На место сразу же выехали сотрудники частного охранного предприятия. Когда они зашли в торговый зал, там их уже ждал администратор магазина. Рядом с ним стоял уличенный в краже мужчина. При виде охраны воришка сразу же попытался скрыться и побежал на улицу.

Началась погоня. Вызванные сотрудники ЧОПа выбежали за ним. После недолгого забега охрана все-таки задержала беглеца и вызвала полицию.

Как оказалось позднее, у вора была веская причина, чтобы скрыться. Оказывается, это не первая его кража .Мужчина находится в федеральном розыске за многократные предыдущие кражи. Теперь ему грозит длительный срок в тюрьме.

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