В Омске студент, чтобы накопить на свадьбу делал закладки наркотиков

21 Сент. 13:30 2018-09-21T13:30:13+03:00

Теперь свадьбу он может сыграть только через 20 лет

Изменить размер текста: A A

Проблемы в жизни 19-летнего студента начались, когда его задержали полицейские с наркотиками. Парень делал закладки во дворе одного из домов по проспекту Маркса. У парня обнаружили сразу 22 свертка с неизвестным порошком. Масса всего изъятого наркотика составила 23 грамма. А это уже по закону тянет на крупный сбыт.

Силовикам задержанный студент рассказал, что связался с наркотиками, чтобы заработать на собственную свадьбу и обучение в университете. Студента воспитывала бабушка.

Работу молодой омич нашел через интернет. Опасность угодить за решетку его, видимо, не испугала. Теперь свадьбу студент может сыграть только через 20 лет. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, за сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере сибиряку грозит до 20 лет лишения свободы.