2018-09-21T13:05:27+03:00
Происшествия

В Омске обокрали пришвартованный теплоход

Воришка вытащил из каюты ноутбук одного из работников
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Еще летом прошлого года житель Тобольска проник на теплоход, который был пришвартован на Иртыше. Однако об этом стало известно только сейчас.

Как рассказали транспортной полиции Омска, попав в каюту одного из работников, воришка прихватил ноутбук. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. После этого житель Тобольска сразу же пошел в комиссионный магазин, где продал украденную технику.

Кстати, это не первое преступление вора. Ранее он уже совершал подобные кражи у работников из кают теплоходов. Житель Тобольска в настоящее время отбывает наказание в лечебно-исправительной колонии Омска. Теперь, вероятно, ему придется провести в колонии до двух лет дополнительно. На него завели уголовное дело по статье "Кража".

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