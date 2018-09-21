В Омске обокрали пришвартованный теплоход
Еще летом прошлого года житель Тобольска проник на теплоход, который был пришвартован на Иртыше. Однако об этом стало известно только сейчас.
Как рассказали транспортной полиции Омска, попав в каюту одного из работников, воришка прихватил ноутбук. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. После этого житель Тобольска сразу же пошел в комиссионный магазин, где продал украденную технику.
Кстати, это не первое преступление вора. Ранее он уже совершал подобные кражи у работников из кают теплоходов. Житель Тобольска в настоящее время отбывает наказание в лечебно-исправительной колонии Омска. Теперь, вероятно, ему придется провести в колонии до двух лет дополнительно. На него завели уголовное дело по статье "Кража".