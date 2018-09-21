В Омске обокрали пришвартованный теплоход

21 Сент. 13:05 2018-09-21T13:05:27+03:00

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Еще летом прошлого года житель Тобольска проник на теплоход, который был пришвартован на Иртыше. Однако об этом стало известно только сейчас.

Как рассказали транспортной полиции Омска, попав в каюту одного из работников, воришка прихватил ноутбук. Ущерб составил более 5 тысяч рублей. После этого житель Тобольска сразу же пошел в комиссионный магазин, где продал украденную технику.

Кстати, это не первое преступление вора. Ранее он уже совершал подобные кражи у работников из кают теплоходов. Житель Тобольска в настоящее время отбывает наказание в лечебно-исправительной колонии Омска. Теперь, вероятно, ему придется провести в колонии до двух лет дополнительно. На него завели уголовное дело по статье "Кража".