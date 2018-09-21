Юбилейный мост в Омске асфальтируют в дождь

21 Сент. 11:26 2018-09-21T11:28:15+03:00

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Сегодня, 21 сентября, с утра шел дождь, но, как оказалось, непогода и лужи не остановили рабочих, которые ремонтируют Юбилейный мост.

Как сообщают очевидцы паблика «Аварийный Омск», мост асфальтировали в ливень. В комментариях омичи недоумевают, почему нельзя дождаться сухой погоды для ремонта.

Напомним, работы на Юбилейном мосту ведутся уже год и находятся на финальной стадии. Происшедшее, скорее всего, объясняется спешкой подрядчика, который пытается успеть сдать объект в срок - до конца ноября.

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