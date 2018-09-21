2018-09-21T11:08:37+03:00
Общество

В Омске зарплаты растут быстрее, чем в других регионах

Такую статистику опубликовал Росстат
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Омской области - 32 764 рублей.По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Омской области - 32 764 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росстат выяснил, сколько в среднем за месяц получают жители страны. По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата в России увеличилась на 8,7 процента.

В Омской области по этому показателю все не так плохо. Аналитики утверждают, что доходы местных жителей росли ударными темпами - на 12,7 процента. Регион занял второе место по росту заработной платы в России.

На первом месте республика Дагестан с ростом в 13,3 процента. На третьем месте находится Кемеровская область, где рост составил 12,4 процента. Наименьший рост зарплаты отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе - 4,4 процента.

Добавим, что среднемесячная зарплата в Омской области, по данным Росстата, по итогам первой половины 2018 года составляет 32 764 рублей.

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