2018-09-21T10:02:40+03:00
Происшествия

Бывшиему начфину омской полиции Старовиковой за коррупцию грозит штраф 85 млн

В ближайшее время ей вынесут приговор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полковник омской полиции взятки брала итальянскими унитазами и дверями.Полковник омской полиции взятки брала итальянскими унитазами и дверями.Фото: Анна МИКУЛА
Изменить размер текста:

Сегодня в Омске пройдет заседание по уголовному делу бывшей начальницы Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области Ирины Старовиковой. Ее обвиняют в махинациях на торгах.

Напомним, ранее Старовикова возглавляла комиссию по закупкам товаров для нужд омской полиции, где за семь лет, по мнению слоедствия, она получила прибыль около 28 млн. рублей, Общий ущерб государству силовики оценили в 95 млн. рублей. Деньги были получены путем завышения цен на питание для содержащихся в изоляторах и спецприемниках, а также на уборку помещений и террриторий УМВД.

Как рассказали в Первомайском районном суде, сегодня на заседании у бывшего начфина будет возможность сказать последнее слово. Гособвинение требует конфискации имущества, 12 лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 85 миллионов рублей. Помимо этого ей грозит запрет работы на муниципальной и госслужбе в течение 5 лет.

Скорее всего, приговор Старовиковой вынесут уже на следующей неделе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске