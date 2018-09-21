Бывшиему начфину омской полиции Старовиковой за коррупцию грозит штраф 85 млн

21 Сент. 10:02 2018-09-21T10:02:40+03:00

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Сегодня в Омске пройдет заседание по уголовному делу бывшей начальницы Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области Ирины Старовиковой. Ее обвиняют в махинациях на торгах.

Напомним, ранее Старовикова возглавляла комиссию по закупкам товаров для нужд омской полиции, где за семь лет, по мнению слоедствия, она получила прибыль около 28 млн. рублей, Общий ущерб государству силовики оценили в 95 млн. рублей. Деньги были получены путем завышения цен на питание для содержащихся в изоляторах и спецприемниках, а также на уборку помещений и террриторий УМВД.

Как рассказали в Первомайском районном суде, сегодня на заседании у бывшего начфина будет возможность сказать последнее слово. Гособвинение требует конфискации имущества, 12 лет колонии общего режима, а также штрафа в размере 85 миллионов рублей. Помимо этого ей грозит запрет работы на муниципальной и госслужбе в течение 5 лет.

Скорее всего, приговор Старовиковой вынесут уже на следующей неделе.