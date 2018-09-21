На севере Омской области застрелили двоих медведей

21 Сент. 09:23 2018-09-21T09:23:29+03:00

Они постоянно выходили к людям и нападали на скот

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С необычной проблемой столкнулись жители севера Омской области. Там к людям в деревню повадились выходить из леса медведи. Косолапые просто затерроризировали местных. В одном только Муромцевском районе сразу три человека пожаловались на нападение медведя еще летом. Животное пришлось застрелить, так как он выходил к людям снова и снова.

А в Тюкалинском районе совсем недавно медведь напал на скот, его тоже застрелили силами инспекторов минприроды. Об этом сообщают в ведомстве.

В минприроды уточняют: меры по регуляции численности медведей на территории Омской области предпринимаются постоянно. Но опасных хищников, особенно на севере региона, все еще много.