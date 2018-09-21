Бывший хоккеист «Авангарда» через суд выбивает свою зарплату

21 Сент. 08:25 2018-09-21T08:25:43+03:00

Он играл за «Ермак», но спортсмену не выплатили получку за сезон

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В непростую ситуацию попал воспитанник омского хоккея. Бывший игрок "Авангарда" Илья Федин подал иск к хоккейному клубу «Ермак» из Ангарска. за эту команду он выступал весь прошлый сезон. Ермак не выплатил зарплату Федину. О какой сумме идет речь не уточняется.

Иск будет рассматривать Первомайский районный суд Омска. Интересы Ильи Федина будет представлять Межрегиональный профессиональный Союз игроков континентальной хоккейной лиги.

Илья Федин родился в Красноярске, но еще в младшем возрасте уехал в Омск, чтобы заниматься хоккеем. За основной состав "Авангарда", кстати, Федин провел всего две игры, но зато много сезонов играл за молодежную команду - за "Омских Ястребов".