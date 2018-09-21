В Омске столкнулись иномарки: в салоне одной из них находились трое детей

21 Сент. 06:43 2018-09-21T06:46:37+03:00

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Серьезная авария случилась накануне, 20 сентября, вечером на Левом берегу.

По предварительным данным столкнулись две иномарки - «Тойота Камри» и «Инфинити». Судя по фото, которое выложили в паблике «Аварийный Омск», самые большие повреждения у первого авто. От удара, пришедшегося в бок, смяло всю левую часть машины.

По словам очевидцев, в «Тойоте» ехали трое детей. Об их состоянии пока ничего не сообщается, но известно, что на место аварии приехали сразу две машины «скорой помощи». Жертв удалось избежать - людей, сидевших впереди спасли сработавшие подушки безопасности.