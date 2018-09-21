В Омске снова откроется кинотеатр «Первомайский»

21 Сент. 04:59 2018-09-21T04:59:24+03:00

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Хорошая новость для жителей городка Нефтяников. В Омске снова заработает кинотеатр "Первомайский". Депутат Васильев вложил в реконструкцию старого кинотеатра 600 млн рублей. В начале года он принял первых зрителей. Но через 2 месяца "Первомайский" закрыли. У Васильева возник конфликт с мэрией. Стороны не могли поделить здание и спорили, кому и какая часть принадлежит.

Долгое время между мэрией и коммерсантом шли суды. И вот Арбитражный суд принял решение о том, что кинотеатра "Первомайский" может продолжить свою работу. Он откроется, ориентировочно, в ноябре. Сооветствующее определение есть на сайте омского Арбитражного суда.

Известно также, что депутат Васильев намерен требовать с властей компенсацию полученных убытков. Так что это противостояние продолжится.