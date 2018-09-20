2018-09-20T14:35:10+03:00
Происшествия

Омичку, продававшую гараж, обманули на 60 тысяч

С карты пенсионерки мошенники сняли все деньги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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И не подозревала пенсионерка из Омска, чем закончится ее затея продать старый гараж. Родные помогли 79-летняей сибирячке разместить в интернете объявление. За гараж она просила 130 тысяч рублей. После этого ей позвонил покупатель. Неизвестный неожиданно предложил купить гараж за 140 тысяч. Однако эта странность ничуть не смутила пенсионерку.

Потом покупатель попросил данные банковской карты женщины. Ничего не подозревающая омичка передала все реквизиты и данные. После этого с ее карты были сняты 60 тысяч рублей. Как только она поняла, что деньги исчезли, и покупатель пропал, обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили, что личность мошенника еще не установлена, но его уже ищут.

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