2018-09-20T14:07:44+03:00
Общество

В работе омской гостиницы «Иртыш» нашли серьезные нарушения

Некоторых гостей там оформляли мимо кассы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В деятельности муниципальной гостиницы «Иртыш»‍ выявили серьезные нарушения. Проверку проводила Контрольно-счетная палата. Ревизоры нашли убытков на 11 млн рублей. В итоге от них пострадал городской бюджет, так как отель муниципальный.

Средняя загруженность гостиницы составляла лишь 20% и приносила убытки. К тому же был выявлен долг за аренду земельного участка, часть которого была выплачена, но осталось еще 24 млн. рублей. Об этих цифрах сообщили на заседании Горсовета.

Основные убытки гостиница несет из-за того, что оплата не всех услуг проводится через кассу. Выявленные нарушения и долги могут привести к банкротству гостиницы.Из-за выявленных нарушений, проверки в гостинице будут проводиться регулярно.

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