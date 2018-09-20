В Омске запустят бесплатный автобус до Центрального рынка

20 Сент. 13:05 2018-09-20T14:41:34+03:00

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Постоянные покупатели Центрального рынка могут быть довольными. Для социально-незащищенных слоев населения ввели новую льготу. С октября будет запущен бесплатный автобус до центрального рынка. Он будет следовать по маршруту улица 20-я Линия – Центральный рынок на улице Гусарова. Об этом сообщил сегодня директор МП "Муниципальные рынки" Александр Алгазин.

Как уточняет "Омскрегион", воспользоваться транспортом можно будет только в первой половине дня. Так социально незащищенные жители частного сектора смогут купить продукты дешевле, чем в магазинах.

Также стало известно, что на следующий год запланирован ремонт рынка. Кстати, работа рынка финансируется из городского бюджета, поэтому оплата бесплатного автобуса ляжет на плечи всех работающих омичей. Эти затраты будут компенсировать транспортникам из казны.