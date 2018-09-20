Стало известно, когда в Омской области дадут тепло в дома

20 Сент. 12:23 2018-09-20T12:23:21+03:00

Правда, пока батареи включат лишь в нескольких районах

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В Омскую область пришла настоящая осень. Ночами холодает до нуля градусов. В выходные синоптики обещают похолодание. Жители ждут, когда власти, наконец, включат отопление. И вот стало известно, когда дадут отопление в Омской области.

Как рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКК, тепло уже начали давать в Знаменском, Калачинском и Нижнеомском районах. В остальных районах подключать жилье к отоплению будут уже 24 и 25 сентября.

Видимо, в ближайшие дни батареи начнут включать и в городе Омске.