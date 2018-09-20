В Омске на пешеходном переходе сбили 3-летнего мальчика

20 Сент. 11:05 2018-09-20T11:09:31+03:00

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Происшествие случилось сегодня, 20 сентября, утром. По предварительным данным 27-летний водитель на ВАЗ-2112 ехал на улице 22-го Партсъезда. Он не успел затормозить на «зебре» перед трехлетним мальчиком, переходившим дорогу, и сбил его. Ребенок шел с папой, но тот не пострадал. А малыша с травмами увезли в больницу.

- Причины и обстоятельства этого происшествия устанавливаются, - сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Омской области.