В Омске бодибилдер после заказа таблеток для мышц получил срок
В них находились запрещенные вещества
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Большими неприятностями обернулось для жителя Омска желание нарастить мышцы. Бодибилдер через Интернет заказал специальные таблетки из Беларуси. Сибиряк уже предвкушал тот момент, когда препарат придет ему по почте. В момент получения таблеток, в которых оказались запрещенные вещества, мужчину и задержали.
Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе областной прокуратуры, на бодибилдера уже завели уголовное дело. Житель Омска полностью признал свою вину. Силовикам он объяснил, что не знал о наличии запрещенных веществ в таблетках. Омича приговорили к 1 году условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год.