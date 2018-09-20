В Омской области наркомана через суд лишили водительских прав

20 Сент. 10:20 2018-09-20T10:22:07+03:00

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Придется передвигаться пешком теперь жителю Полтавского района. Сельчанина лишили водительских прав. С иском в суд обратилась прокуратура. А все дело в том, что омич состоял на учете у нарколога. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, им было известно, что сельчанин употребляет наркотики и другие психотропные вещества. А по закону, состоящих на учете у нарколога, водительских прав лишают.

Полтавские прокуроры пошли с иском в суд и выиграли его. По решению Фемиды водительские права у наркомана отобрали. Хотя, конечно, это не мешает сельчанину сесть за руль и без них.