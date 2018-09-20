Омичи задолжали за воду 600 миллионов рублей

20 Сент. 09:41 2018-09-20T09:41:28+03:00

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В компании «Росводоканал Омск» озвучили любопытные цифры. Не все жители вовремя оплачивают потребленную холодную воду. Стало известно, что в Омске за холодную воду должны более 600 млн. рублей. Причем львиная доля приходится не на юридические лица, а на жителей. Омичи задолжали 467 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе «Росводоканал Омск», больше всего тервожит тенденция: задолженность растет. По сравнению с началом 2018 года она выросла на 10 миллионов рублей. И хуже всего дела обстоят в частном секторе: их долги увеличились на 28 млн. рублей.

В компании отмечают, что долги омичей особенно сильно сказываются на подготовке к отопительному сезону и призывают горожан вовремя оплачивать квитанции.