2018-09-20T09:41:28+03:00
Общество

Омичи задолжали за воду 600 миллионов рублей

И долги жителей только растут
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В компании «Росводоканал Омск» озвучили любопытные цифры. Не все жители вовремя оплачивают потребленную холодную воду. Стало известно, что в Омске за холодную воду должны более 600 млн. рублей. Причем львиная доля приходится не на юридические лица, а на жителей. Омичи задолжали 467 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе «Росводоканал Омск», больше всего тервожит тенденция: задолженность растет. По сравнению с началом 2018 года она выросла на 10 миллионов рублей. И хуже всего дела обстоят в частном секторе: их долги увеличились на 28 млн. рублей.

В компании отмечают, что долги омичей особенно сильно сказываются на подготовке к отопительному сезону и призывают горожан вовремя оплачивать квитанции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске