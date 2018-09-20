Юбилейный мост в Омске уже начали асфальтировать
На финишную прямую вышли дорожники, которые занимаются реконструкцией Юбилейного моста. Сооружению больше полувека, поэтому его конструкции перестали быть надежными. Мост перекрыли в октябре прошлого года, а на его ремонт выделили больше 300 миллионов рублей.
В эти выходные теплая и сухая погода обещает сменится ливнями и похолоданием. Поэтому дорожники уже начали асфальтирование асфальтирование моста. Начали с подходов к нему, готовы к асфальтированию и сами конструкции сооружения.
Напомним, что мост закрыт на реконструкцию уже почти год, и сроки его открытия неоднократно переносились. Сперва омичи надеялись, что движение откроют в начале лета, потом – к сентябрю. Ранее сообщалось, что работы по реконструкции Юбилейного моста выполнены на 93%. Открыть его планируют не позднее 30 ноября.