Юбилейный мост в Омске уже начали асфальтировать

20 Сент. 09:28 2018-09-20T09:29:20+03:00

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На финишную прямую вышли дорожники, которые занимаются реконструкцией Юбилейного моста. Сооружению больше полувека, поэтому его конструкции перестали быть надежными. Мост перекрыли в октябре прошлого года, а на его ремонт выделили больше 300 миллионов рублей.

В эти выходные теплая и сухая погода обещает сменится ливнями и похолоданием. Поэтому дорожники уже начали асфальтирование асфальтирование моста. Начали с подходов к нему, готовы к асфальтированию и сами конструкции сооружения.

Напомним, что мост закрыт на реконструкцию уже почти год, и сроки его открытия неоднократно переносились. Сперва омичи надеялись, что движение откроют в начале лета, потом – к сентябрю. Ранее сообщалось, что работы по реконструкции Юбилейного моста выполнены на 93%. Открыть его планируют не позднее 30 ноября.