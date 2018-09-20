2018-09-20T09:15:40+03:00
Политика

Стало известно, кто станет защитником по правам человека в Омске

Омбудсменом назначат Ирину Касьянову
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Накануне стало известно, кто станет омбудсменом по правам человека в Омской области. Прежний уполномоченный Виктор Лохичев подал в отставку. Пост долгое время оставался вакантным.

И воткомитет по законодательству и местному самоуправлению ЗакСобрания уже согласовал кандидатуру Касьяновой с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

У Касьяновой идеальный богатый опыт юридической практики и защиты прав и интересов людей. Поэтому ей и предложили эту должность.

Ирине Касьяновой 58 лет, до прихода Оксаны Фадиной, она была вице-мэром Омска, а после – возглавляла управление министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску. Кто займет ее должность в областном правительстве пока неизвестно.

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