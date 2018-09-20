2018-09-20T07:52:51+03:00
Происшествия

Чтобы закрыть люк, в который упала омичка, пришлось привлекать прокуратуру

Виновника уже наказали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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С большими неприятностями столкнулась жительница Омска. Все случилось в районе дома №152 по улице Демьяна Бедного. Женщина провалилась в открытый люк. У нее в и тоге были достаточно серьезные травмы. Правда, обращаться в полицию омичка почему-то не стала, зато пожаловалась на проблему и предупредила всех в соцсетях.

Сообщение сибирячки так и прошло бы не замеченным, если бы к делу не подключилась прокуратура Ленинского округа. В ведомстве выяснили, кому принадлежит канализационный люк. И после проверки потребовали от организации «Теплично-парниковый комбинат» закрыть люк. Как сообщает областная прокуратура, виновное лицо понесло дисциплинарное наказание.

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