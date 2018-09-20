Новорожденной девочке, которую омичка "подарила" учительнице из Питера, нашли новых родителей

20 Сент. 07:34 2018-09-20T07:44:19+03:00

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Благополучно заканчиваются приключения двухмесячной омички. Малышку, которую родная мать "подарила" 43-летней учительнице из Санкт-Петербурга, оставили в северной столице.

Также известно, что на девочку уже нашлись претенденты, готовые ее удочерить. По словам уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Натальи Агапитовой, девочка временно находится в доме ребенка.

Свидетельство о рождении оформили в Омске на биологическую мать. Но ребенка ей теперь уже точно не отдадут. Тем временем, в Санкт-Петербурге уже нашлись люди, которые претендуют на то, чтобы стать для малышки родителями.

Напомним, 25-летняя омичка договорилась через соцсети, что "подарит" свою новорожденную дочь практически незнакомой женщине. Обеих теперь судят по статье "Торговля людьми".