Омичка на авто протаранила ограждение у "Триумфа"

20 Сент. 07:09 2018-09-20T07:13:20+03:00

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Инцидент произошел накануне, 19 сентября, вечером в центре Омска. По непонятным пока причинам машина протаранила ограждение возле торгового комплекса "Триумф". Очевидцы сообщают, что за рулем авто во время дорожно-транспортного происшествия была девушка. По всей вероятности, автоледи не справилась с управлением. На снимках, выложенных в паблике "Авто Омск", видно, что забор и машина получили довольно серьезные повреждения. О состоянии водителя пока не сообщается. Также пока не известно, за чей счет будут ремонтировать забор. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.