2018-09-20T07:13:20+03:00
Происшествия

Омичка на авто протаранила ограждение у "Триумфа"

О состоянии девушки пока не известно
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: "Авто Омск"Фото: "Авто Омск"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел накануне, 19 сентября, вечером в центре Омска. По непонятным пока причинам машина протаранила ограждение возле торгового комплекса "Триумф". Очевидцы сообщают, что за рулем авто во время дорожно-транспортного происшествия была девушка. По всей вероятности, автоледи не справилась с управлением. На снимках, выложенных в паблике "Авто Омск", видно, что забор и машина получили довольно серьезные повреждения. О состоянии водителя пока не сообщается. Также пока не известно, за чей счет будут ремонтировать забор. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске