2018-09-20T07:06:14+03:00
Общество

В Омской области ветеран в знак протеста отказался от денег на жилье

Он посчитал, что выделяемой властями суммы слишком мало
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Необычная история произошла в Черлакском районе Омской области. Там ветеран отказался от положенных ему денег государства на покупку жилья. Он попросту не стал их брать. Свое решение сибиряк объяснил тем, что этой суммы слишком мало и квартиру на них не купишь. Об этом стало известно на заседании регионального кабинета министров.

О какой сумме идет речь, к сожалению, не уточнялось. Но глава минстроя уточнил, что ветеран еще может передумать и забрать деньги, положенные ему.

Отметим, что для обеспечения жильем ветеранов в 2018 году выделено 33 млн рублей, которые должны распределиться между 51 ветераном боевых действий. На человека выходит чуть больше полумиллиона.

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