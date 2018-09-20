В Омске достроили многострадальную поликлинику на Левобережье

20 Сент. 07:01 2018-09-20T07:01:29+03:00

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Стала известна судьба многострадальной поликлиники на Левом Берегу. Пока строилось здание, в Омской области сменилось три губернатора. И вот, наконец, медицинское учреждение на улице 70 Лет Октября построили. Об этом на заседании правительства сообщил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Антон Заев.

По его словам, построить здание с нуля легче, чем достраивать существующее. Как рассказал чиновник "Новому Омску", основные работы на объекте уже завершены. Поликлиника на 1000 посещений в смену сможет принять первых посетителей уже до конца года.

Напомним, что основные проблемы объекта были связаны с неудовлетворительной работой подрядчика. В итоге власти расторгли контракт со строительной фирмой.