Мэр Тары ушел в отставку из-за нехватки денег

20 Сент. 05:06 2018-09-20T05:07:22+03:00

Так он объяснил свое решение

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Мэр Тары Евгений Ерошевич ушел в отставку. Решение закончить свою работу на этом посту он принял сам. Причина банальна - нехватка финансирования.

- Свое решение об уходе Евгений Васильевич объясняет чрезмерным количеством полномочий, отводимых поселению законом, которые исполнить при существующем финансовом положении практически невозможно, - уточняет газета "Тарское Прииртышье".

Вместе с Ерошевичем с должности ушел и его заместитель Юрий Скороженко. С 17 сентября у Тары новый временный мэр. Его обязанности исполняет руководитель МБУ «Отдел архитектуры и благоустройства» Николай Заливин.