2018-09-19T14:17:11+03:00
Общество

На омском метро нужно объявлять режим ЧС

Это нужно, чтобы выделить деньги на откачку воды из тоннелей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Несмотря на то, что строительство омского метро заморожено, проблемы подземки продолжаются. Сейчас власти экстренно решают, что делать с затопленными уже выкопанными тоннелями метрополитена. На откачку воды из них необходимо найти где-то в бюджете 3 миллиона рублей. Об этом неожиданно сообщили на сегодняшнем заседании в Правительстве Омской области.

Деньги на эти цели не заложены, поэтому единственный источник, где их можно взять, это резервный фонд. Но для этого придется объявлять режим ЧС для омского метро. Только в этом случае, как пояснили чиновники, можно выделять средства из резервного фонда.

Дальнейшая же судьба метро остается неизменной – в ближайшее время его планируют законсервировать.

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