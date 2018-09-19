В Омске лже-сотрудники МЧС вымогают деньги, угрожая проверками

19 Сент. 13:45 2018-09-19T13:46:03+03:00

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Очередной вид мошенничества появился в Омске. На этот раз под удар попали предприниматели. Именно они - конечная цель мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, от их лица коммерсантам звонят неизвестные люди. Угрожая внеплановыми проверками, они пытаются вымогать деньги.

Известно, что мошенники звонили в торгово-развлекательные комплексы и рынки – места с массовым скоплением людей. После угрозы выйти с проверками они предлагали решить проблемы деньгами или избежать проверок.

О каких денежных суммах шла речь, пока непонятно. Однако известно, что звонившие представлялись именем начальника управления надзорной деятельности или его заместителем Александра Рекина.

Сотрудники МЧС просят соблюдать бдительность и сообщать о подобных звонках по телефону доверия Главного управления 8 (3812) 94-83-33.